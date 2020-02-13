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Электронные карты Госгеокадастра получили официальный статус

Четверг, 13 февраля 2020, 18:46
 

Кабинет министров предоставил официальный статус данных кадастровой и информационных систем, размещенных на картографической основе Государственного земельного кадастра.

Об этом сообщает пресс-служба Держгеокадастра.

В службе отметили, что это важный шаг на пути построения единой государственной информационной системы, которая бы содержала пространственные данные различных кадастров и информационных систем.  

"Это будет гарантировать возможность предоставления статуса официальных данных информации, содержащейся в информационных слоях Публичной кадастровой карты.  

В частности, об объектах природно-заповедного фонда, учет лесов, месторождений, запасов и проявлений полезных ископаемых и изумрудной сети", - отметили в Госгеокадастре.

Министр экономики Тимофей Милованов также прокомментировал событие.

"Это важное решение в рамках прозрачности землеустройства и земельной реформы", - написал он на своей странице в Facebook.

На сегодня Госгеокадастром ведется работа по созданию отдельных информационных слоев о сети автомобильных дорог и объектов энергетической инфраструктуры, это позволит получать оперативную информацию о транспортной системе Украины, состояние дорог, объектах дорожного сервиса, планировать развитие городов и даст возможность упростить процедуру  подключение к электросетям.

Напомним:

13 ноября, Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что всю территорию Украины оцифруют в следующем году.  По его словам, вся собранная информация пригодится в рамках запуска земельной реформы.  

Таким образом кадастры природных ресурсов и топографические карты будут иметь достоверные данные о территории.  Их будут использовать и в проектировании украинских дорог.

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Госгеонадр

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