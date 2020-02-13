Электронные карты Госгеокадастра получили официальный статус
Кабинет министров предоставил официальный статус данных кадастровой и информационных систем, размещенных на картографической основе Государственного земельного кадастра.
Об этом сообщает пресс-служба Держгеокадастра.
В службе отметили, что это важный шаг на пути построения единой государственной информационной системы, которая бы содержала пространственные данные различных кадастров и информационных систем.
"Это будет гарантировать возможность предоставления статуса официальных данных информации, содержащейся в информационных слоях Публичной кадастровой карты.
В частности, об объектах природно-заповедного фонда, учет лесов, месторождений, запасов и проявлений полезных ископаемых и изумрудной сети", - отметили в Госгеокадастре.
Министр экономики Тимофей Милованов также прокомментировал событие.
"Это важное решение в рамках прозрачности землеустройства и земельной реформы", - написал он на своей странице в Facebook.
На сегодня Госгеокадастром ведется работа по созданию отдельных информационных слоев о сети автомобильных дорог и объектов энергетической инфраструктуры, это позволит получать оперативную информацию о транспортной системе Украины, состояние дорог, объектах дорожного сервиса, планировать развитие городов и даст возможность упростить процедуру подключение к электросетям.
Напомним:
13 ноября, Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что всю территорию Украины оцифруют в следующем году. По его словам, вся собранная информация пригодится в рамках запуска земельной реформы.
Таким образом кадастры природных ресурсов и топографические карты будут иметь достоверные данные о территории. Их будут использовать и в проектировании украинских дорог.
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