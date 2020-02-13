Електронні карти Держгеокадастру отримали офіційний статус

Кабінет міністрів надав офіційний статус даних кадастрової та інформаційних систем, розміщених на картографічній основі Державного земельного кадастру.

Про це повідомляє прес-служба Держгеокадастру.

У службі зазначили, що це важливий крок на шляху побудови єдиної державної інформаційної системи, яка б містила геопросторові дані різних кадастрів та інформаційних систем.

"Це гарантуватиме змогу надання статусу офіційних даних інформації, що міститься в інформаційних шарах Публічної кадастрової карти. Зокрема, про об’єкти природно-заповідного фонду, облік лісів, родовищ, запасів і проявів корисних копалин та смарагдової мережі", - відмітили у Держгеокадастрі

Міністр економіки Тимофій Милованов також прокоментував важливість е-карт.

"Це важливе рішення у рамках прозорості землеустрою та земельної реформи", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Станом на сьогодні Держгеокадастром ведеться робота щодо створення окремих інформаційних шарів про мережу автомобільних доріг та об’єкти енергетичної інфраструктури, що надасть змогу отримувати оперативну інформацію про транспортну систему України, стан доріг, об’єкти дорожнього сервісу, планувати розвиток міст та дасть можливість спростити процедуру підключення до електромереж.

Нагадаємо:

13 листопада, Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що усю територію України оцифрують вже наступного року. За його словами, уся зібрана інформація стане в нагоді в рамках запуску земельної реформи.

Таким чином кадастри природних ресурсів і топографічні карти матимуть достовірні дані про території. Їх використовуватимуть і в проєктуванні українських доріг.

Економічна правда