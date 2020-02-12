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Милованов встретился с IT-сообществом: согласовали разработку меморандума о развитии отрасли

Среда, 12 февраля 2020, 17:53
 

В IT-сообществе приветствуют решение о разработке совместного Меморандума, который станет дорожной картой взаимодействия государства и бизнеса для обеспечения благоприятных условий дальнейшего устойчивого развития IТ-отрасли.

Об этом говорится в совместном заявлении Американской торговой палаты в Украине, ЕБА, Ассоциации "Информационные Технологии Украины" и Союза украинских предпринимателей.

Отмечается, что договоренности о разработке совместного Меморандума достигли во время встречи IT-сообщества с министром экономики Тимофеем Миловановым и заместителем главы Минцифры Александром Борняковим.

"Во время встречи участники обсудили ключевые вопросы дальнейшего развития IТ-индустрии и вызовы, стоящие на этом пути.

В частности, вопрос внесения изменений в налоговое и трудовое законодательство для максимального соответствия динамике и запросам индустрии, концепции введения квот для трудоустройства высококвалифицированных инженеров-иностранцев, нехватки кадров и модернизации технического образования", - говорится в сообщении.

Представители IT-отрасли подчеркнули необходимость решения совместно с правительством, таких вопросов, как отток высококвалифицированных специалистов, несоответствие выпускников требованиям работодателей, усиления конкуренции со стороны соседних стран за счет создания локальных благоприятных условий для развития отрасли.

Экономическая правда

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