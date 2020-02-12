Милованов зустрівся з IT-спільнотою: погодили розробку меморандуму про розвиток галузі

В IT-спільноті вітають рішення про розробку спільного Меморандуму, який стане дорожньою картою взаємодії держави та бізнесу для забезпечення сприятливих умов подальшого сталого розвитку ІТ-галузі.

Про це йдеться у спільній заяві Американської торговельної палати в Україні, ЄБА, Асоціації "Інформаційні Технології України" та Спілки українських підприємців.

Зазначається, що домовленості про розробку спільного Меморандуму досягли під час зустрічі IT-спільноти з міністром економіки Тимофієм Миловановим і заступником глави Мінцифри Олександром Борняковим.

"Під час зустрічі учасники обговорили ключові питання подальшого розвитку ІТ-індустрії та виклики, що стоять на цьому шляху.

Зокрема, питання внесення змін до податкового та трудового законодавства для максимальної відповідності динаміці та запитам індустрії, концепції введення квот для працевлаштування висококваліфікованих інженерів-іноземців, браку кадрів і модернізації технічної освіти", - йдеться у повідомленні.

Представники IT-галузі підкреслили на необхідності вирішення, спільно з урядом, таких питань, як відтік висококваліфікованих фахівців, невідповідність випускників вимогам роботодавців, посилення конкуренції з боку сусідніх країн за рахунок створення локальних сприятливих умов для розвитку галузі.

Економічна правда