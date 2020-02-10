К 8 марта УЗ назначила 15 дополнительных поездов

На удлиненные выходные с 7 по 9 марта Укрзализныця уже назначила 15 дополнительных поездов и дополнительные рейсы графиковых поездов.

Источник: Укрзализныця

Детали: Дополнительные поезда из столицы назначены в направлениях: Львов, Ужгород, Черновцы, Ковель, Жмерика, Винница, Одесса, Кривой Рог, Харьков, Днипро.

Билеты уже можно приобрести онлайн и в железнодорожных кассах. Отмечается, что параллельно с этим изучается спрос для дальнейшего назначения поездов в популярных направлениях.

Напомним: В 2020 году украинцев ждет несколько выходных по три-четыре дня подряд. В частности выходными днями будут понедельники 9 марта, 20 апреля, 11 мая, 8 июня, 29 июня.

Украинская правда