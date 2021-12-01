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Укрзализныця назначила дополнительные поезда в Перемышль

Среда, 1 декабря 2021, 20:26
 
фото уз

Укрзализныця назначила два дополнительных поезда из Одессы и Львова в польский Перемышль.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Поезд №36/35 Одесса – Перемышль будет курсировать ежедневно с 11 декабря. Из Одессы он будет отправляться в 18:22, в Перемышль будет прибывать в 09:02.

По обратному маршруту поезд будет отправляться в 18:59 и прибывать в Одессу в 10:54.

Второй поезд №89/90 будет отправляться с 12 декабря в дни курсирования из Львова в 16:20. В Перемышль будет прибывать в 18:19. Из Польши поезд будет отправляться в 10:18 и прибывать во Львов в 13:45.

В УЗ напоминают, что для поездки в поездах дальнего сообщения пассажиры должны иметь сертификат о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о выздоровлении в приложении Дія.

Напоминаем:

Ранее УЗ возобновила курсирование поезда №67/68 "Киев – Варшава" с 4 ноября после полуторагодичного перерыва.

Экономическая правда

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Укрзализныця Польша

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