УЗ назначает поезд из столицы в Славское на зимние праздники
Укрзализныця назначает "Лыжный экспресс" из Киева в Славское на период зимних праздников.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
Поезд будет курсировать с 24 по 30 декабря 2021, а также 2, 6 и 8 января 2022 года.
Интерсити+ "Лыжный экспресс" сообщением Киев — Славское будет отправляться из Киева в 06:02 и прибывать в конечный пункт в 13:54.
В обратном направлении из Славска поезд будет отправляться в 16:20 и прибывать в Киев в 23:50.
На пути следования к горнолыжному курорту поезд будет останавливаться на станциях Святошино, Коростень, Львов, Стрый и Сколе.
На маршруте будет курсировать скоростной поезд Hyundai Rotem, добавили в УЗ. В прошлом году по этому маршруту на зимние праздники поезд перевез 26 тысяч пассажиров.
Экономическая правда
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