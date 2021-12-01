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УЗ назначает поезд из столицы в Славское на зимние праздники

Среда, 1 декабря 2021, 15:44
 
фото уз

Укрзализныця назначает "Лыжный экспресс" из Киева в Славское на период зимних праздников.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Поезд будет курсировать с 24 по 30 декабря 2021, а также 2, 6 и 8 января 2022 года.

Интерсити+ "Лыжный экспресс" сообщением Киев — Славское будет отправляться из Киева в 06:02 и прибывать в конечный пункт в 13:54.

В обратном направлении из Славска поезд будет отправляться в 16:20 и прибывать в Киев в 23:50.

На пути следования к горнолыжному курорту поезд будет останавливаться на станциях Святошино, Коростень, Львов, Стрый и Сколе.

На маршруте будет курсировать скоростной поезд Hyundai Rotem, добавили в УЗ. В прошлом году по этому маршруту на зимние праздники поезд перевез 26 тысяч пассажиров.

Экономическая правда

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Укрзализныця

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