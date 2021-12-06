В УЗ не планируют дополнительно повышать грузовые тарифы в 2022 году

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В 2022 году "Укрзалізниця" планирует воздержаться от дополнительного роста повышения грузовых тарифов.

Об этом заявил глава правления УЗ Александр Камышин во время инфраструктурного дня ЕБА, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, компания планирует эффективно распорядиться средствами двухэтапного повышения грузовых тарифов, одобренного во второй половине 2021 года, но воздержится от их дополнительного роста.

"Те два подъема, которые уже приняты, серьезно бьют по бизнесу. У нас нет планов повышения на 2022 год тарифов на грузовые перевозки", - сказал Камышин.

По его словам, рост тарифов составляет 1,5-2 долл. за тонну для отдельных грузов и достаточно ощутим для их продавцов.

Он добавил, что "Укрзалізниця" ставит задачу правильно распорядиться полученным ресурсом и инвестировать его в инфраструктуру, в частности, в электрификацию, которая втрое снижает расходы по перевозке.

"Нужно сделать домашнюю работу", - резюмировал он.

Глава УЗ напомнил, что принятое в 2021 году повышение тарифов было направлено на сближение тарифных классов, но тарифная система еще нуждается в работе сама по себе.

Напоминаем:

"Укрзализниця" с 17 августа повысила тарифы на грузовые тарифы - соответствующий приказ Мининфраструктуры 17 августа вступил в силу.

С 1 января также увеличится тариф для 2-го класса на 6,5%.

В СБУ считают, что дальнейшая работа УЗ в рамках экономически необоснованных тарифов приведет к банкротству. Речь идет о разнице в тарифах для разных классов грузов – дискриминационный метод субсидирования перевозчиков руды за счет других грузоотправителей и самой "Укрзализниці".

Численные попытки изменить что-либо в этом направлении всегда останавливались лоббистами олигарха Рината Ахметова, чей бизнес получает самые большие преференции от действующих тарифов на железнодорожные перевозки.

С 1 января следующего года "Укрзалізниця" дополнительно поднимает тариф на перевозку группы грузов 1-го тарифного класса, в который входит железная руда.