До 8 березня УЗ призначила 15 додаткових потягів

На подовжені вихідні з 7 по 9 березня Укрзалізниця вже призначила 15 додаткових поїздів та додаткові рейси графікових поїздів.

Джерело: Укрзалізниця

Деталі: Додаткові поїзди зі столиці призначено в напрямках: Львів, Ужгород, Чернівці, Ковель, Жмерика, Вінниця Одеса, Кривий Ріг, Харків, Дніпро.

Квитки вже можна придбати онлайн та в залізничних касах. Зазначається, що паралельно з цим вивчають попит для подальшого призначення поїздів у популярних напрямках.

Нагадаємо: У 2020 році українців чекає кілька вихідних по три-чотири дні поспіль. Зокрема вихідними днями будуть понеділки: 9 березня, 20 квітня, 11 травня, 8 червня, 29 червня.