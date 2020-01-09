Из-за запрета полетов над Ираном и Ираком украинские авиакомпании сменили маршруты

Из-за запрета полетов над территориями Ирана и Ирака украинские авиакомпании МАУ и SkyUp сменили воздушные трассы для рейсов в ОАЭ.

Об этом сообщает avianews.сom со ссылкой на flightradar24.com.

Отмечается, что рейс PS 374 Дубаи-Киев МАУ 9 января выполнила через территории Саудовской Аравии, Египта, Турции с промежуточной посадкой в ​​Ларнаке.

Авиаперевозчик SkyUp выполнил рейс PQ 573 Запорожье-Шарджа и обратно этим же маршрутом. На обратном пути самолет совершил посадку в Анталье.

"Новая трасса длиннее, что приводит к увеличению времени в пути, дополнительных расходов авиаперевозчиков и необходимости осуществлять посадку для дозаправки.

Ранее обе авиакомпании для полетов в города ОАЭ летали более коротким маршрутом через территорию Ирана", - говорится в сообщении.

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Напомним:

Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") разбился в Иране 8 января. В самолете Boeing 737 авиакомпании МАУ было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. 2 пассажира не сели на рейс.

Среди пассажиров были граждане 7 стран: Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании. На борту самолета были 11 граждан Украины 2 пассажиров и 9 членов экипажа.

Иранское агентство новостей ISNA опубликовало список погибших в авиакастрофе самолета МАУ.

Незадолго до отправления украинского авиалайнера, а также вскоре после него в аэропорту имени Хомейни в столице Иране садились и взлетали самолеты международных, в том числе европейских авиакомпаний.