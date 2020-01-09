Через заборону польотів над Іраном та Іраком українські авіакомпанії змінили маршрути

Через заборону польотів над територіями Ірану та Іраку українські авіакомпанії МАУ і SkyUp змінили повітряні траси для рейсів в ОАЕ.

Про це повідомляє avianews.сom з посиланням на flightradar24.com.

Зазначається, що рейс PS 374 Дубаї-Київ МАУ 9 січня виконала через території Саудівської Аравії, Єгипту, Туреччини з проміжною посадкою в Ларнаці.

Авіаперевізник SkyUp виконав рейс PQ 573 Запоріжжя-Шарджа і назад цим же маршрутом. На зворотньому шляху літак здійснив посадку в Антальї.

"Нова траса є довшою, що призводить до збільшення часу в дорозі, додаткових витрат авіаперевізників і необхідності здійснювати посадку для дозаправки.

Раніше обидві авіакомпанії для польотів до міст ОАЕ літали коротшим маршрутом через територію Ірану", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо:

8 січня Державіаслужба України заборонила українським авіакомпаніям виконувати польоти над територіями Ірану та Іраку.

Літак регулярного рейсу PS 752 Тегеран - Київ авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" ("МАУ") розбився в Ірані 8 січня. У літаку Boeing 737 авіакомпанії МАУ було 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Усі вони загинули. 2 пасажири не сіли на рейс.

Серед пасажирів були громадяни 7 країн: Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану, Німеччини, Великої Британії. На борту літака було 11 громадян України: 2 пасажирів та 9 членів екіпажу.

Іранське агентство новин ISNA опублікувало список загиблих у авіакастрофі літака МАУ.

Незадовго до відправлення українського авіалайнера, а також невдовзі після нього в аеропорту імені Хомейні в столиці Ірані сідали та злітали літаки міжнародних, у тому числі європейських авіакомпаній.