Разбившийся в Иране самолет прошел техобслуживание 6 января – МАУ
Самолет авиакомпании МАУ, разбившийся в среду в Иране, прошел последнее плановое техническое обслуживание 6 января этого года.
Источник: заявление авиакомпании МАУ
Дословно: "Рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800 NG, регистрационный номер UR-PSR. Самолет 2016 года производства, был получен авиакомпанией напрямую с завода концерна. Последнее плановое техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020 года".
"Начиная с сегодняшнего дня, авиакомпания МАУ приняла решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок".
Детали: В МАУ отметили, что самолет рейса PS752 по маршруту Тегеран - Киев исчез с радаров через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана. Воздушное судно вылетело из аэропорта Тегерана в 06:10 по местному иранским время.
Отмечается, что списки пассажиров будут размещены на веб-сайте авиакомпании после окончательного подтверждения их пребывания на борту.
Что предшествовало: Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") разбился в Иране 8 января.
По данным государственного телевидения Ирана, все, кто был на борту самолета, погибли.
По имеющимся данным, в самолете Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" было 168 пассажиров и 9 членов экипажа.
Иранское управления гражданской авиации заявило, что 147 пассажиров на борту самолета Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, упавший близ Тегерана, были иранцами, а 32 пассажира - иностранцами.
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