Літак, що розбився в Ірані, пройшов техобслуговування 6 січня – МАУ

Літак авіакомпанії МАУ, що розбився у середу в Ірані, пройшов останнє планове технічне обслуговування 6 січня цього року.

Джерело: заява авіакомпанії МАУ

Дослівно: "Рейс виконувався на літаку Boeing 737-800 NG, реєстраційний номер UR-PSR. Літак 2016 року виробництва, був отриманий авіакомпанією безпосередньо з заводу концерну. Останнє планове технічне обслуговування літак пройшов 06 січня 2020 року".

"Починаючи з сьогоднішнього дня, авіакомпанія МАУ ухвалила рішення щодо призупинення виконання власних рейсів до Тегерана на невизначений термін".

Деталі: У МАУ зазначили, що літак рейсу PS752 за маршрутом Тегеран – Київ зник з радарів через декілька хвилин після вильоту з міжнародного аеропорту Тегерана. Повітряне судно вилетіло з аеропорту Тегерана о 06:10 за місцевим іранським часом.

Зазначається, що списки пасажирів будуть розміщені на веб-сайті авіакомпанії після остаточного підтвердження їхнього перебування на борту.

Що передувало: Літак регулярного рейсу PS 752 Тегеран - Київ авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" ("МАУ") розбився в Ірані 8 січня.

За даними державного телебачення Ірану, всі, хто був на борту літака, загинули.

Цю інформацію підтвердили також у посольстві України в Ірані. У посольстві виключили версію теракту чи ракетної атаки як причини катастрофи літака.

За наявними даними, в літаку Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" було 168 пасажирів та 9 членів екіпажу.

Іранське управління цивільної авіації заявило, що 147 пасажирів на борту літака Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ, що впав поблизу Тегерана, були іранцями, а 32 пасажири - іноземцями.