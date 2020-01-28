Brexit: ЕС предупредил Британию, что не пойдет на компромисс в вопросе единого рынка

Европейский союз в переговорах о будущих торговых отношениях с Великобританией не пойдет на компромисс в отношении целостности своего единого рынка.

Об этом заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Некоторые британские политики предположили, что Брюссель может быть гибким относительно своих правил, чтобы защитить торговые потоки на переговорах, которые должны начаться в ближайшие недели после официального выхода Великобритании из блока 31 января.

Но Барнье, выступая в Северной Ирландии, которая считается наиболее подверженной риску последствий Brexit, предупредил, что негативные последствия неизбежны.

"Относительно единого рынка не будет компромиссов. Никогда, никогда, никогда ", - сказал Барнье, назвав единый рынок основой международного влияния ЕС.

"Вход из единого рынка, выход из Таможенного союза будут иметь последствия. И что я видел ... в прошлом году, так это то, что многие из этих последствий были недооценены в Великобритании", - сказал он.

Барнье сказал, что, хотя Брюссель готов проявить гибкость и прагматичность в торговых переговорах, британский выбор сделал невозможной беспрепятственную торговлю с ЕС.

Европейская правда