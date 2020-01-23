Герус обвинил "Укрэнерго" в преференциях крупному бизнесу по "зеленому тарифу"
"Укрэнерго" не выплачивает домохозяйствам Тернопольской области, производящих электроэнергию из возобновляемых источников, выплаты по "зеленому тарифу" с октября 2019 года, вместо выплаты для крупного бизнеса имеют гораздо более высокий уровень расчетов.
Об этом говорится в обращении председателя Комитета по энергетике и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса к НЭК "Укрэнерго".
Сообщается, что "Укрэнерго" не рассчитывается полностью с поставщиком универсальных услуг (ПУП), который в свою очередь не может рассчитаться перед домохозяйствами за электроэнергию из альтернативных источников.
За сентябрь 2019-го "Укрэнерго" выплатил 58% обязательств для ПУП, а с октября 2019-му остановил выплаты.
В то же время, Герус сообщает, что расчеты с юридическими лицами (через ГП Гарантированный покупатель), осуществленные за ноябрь на 80%, за декабрь на 30%, и предоплатой за январь в размере 350 миллионов гривен.
Задолженность по "зеленому тарифу" по другим месяцам перед промышленными поставщиками энергии отсутствует.
По мнению Геруса, такое поведение может содержать признаки злоупотребления монопольным положением.
Он просит сообщить о причинах образования преференций для промышленных производителей и предоставить информацию относительно планов выплат задолженностей.
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