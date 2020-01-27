Оржель предлагает запретить бесплатные пластиковые пакеты

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель обратился к депутатам экологического комитета Верховной Рады с просьбой ускорить рассмотрение законопроекта № 2051-1 об ограничении оборота пластиковых пакетов, и предложил запретить их бесплатное распространение.

Об этом сообщает пресс-служба Минекоенерго.

"Ограничение обращения пластиковых пакетов является первой стадией иерархии обращения с отходами, так как будет предотвращать их образование, поэтому, законопроект предлагает устранение не последствий, а причины образования проблемы", - подчеркнул Оржель.

Оржель отметил, что министерство неоднократно подчеркивало необходимость скорейшего ограничения использования пластиковых пакетов и ввод в действие запрета с 2021 года.

А также предложил запретить бесплатное распространение пластиковых пакетов с момента вступления в силу Закона.

"Настойчивость народных депутатов в решении этого и других экологических вопросов поможет защитить окружающую среду и построить чистое будущее для наших детей", - подытожил Оржель.

Напоминаем, с 12 ноября прошлого года после принятия парламентом за основу законопроекта об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины, этот проект находится на рассмотрении в парламентском комитете.