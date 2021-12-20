Пластиковые пакеты стали платными, правительство установило цены

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Кабинет министров утвердил минимальные розничные цены на пластиковые пакеты толщиной более 50 мкм, самые дешевые будут стоить 2 гривни.

Правительство приняло такое решение на заседании 20 декабря, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Постановление вступает в силу 1 февраля 2022 года. Речь идет о пакетах толщиной более 50 микрометров, предназначенных для транспортировки товаров и продуктов.

Самый дешевый пакет без ручек и боковых складок будет стоить от 2 грн. За дорогой пакет с ручками и боковыми складками заплатить нужно будет от 3 грн.

Пакеты без ручек, но с боковыми складками (или с ручками без боковых складок) будут стоить посредине – 2,5 грн.

Минимальные цены не распространяются на биоразлагаемые и сверхтонкие пластиковые пакеты, предназначенные для упаковки и транспортировки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов, льда и используются в качестве первичной упаковки до 1 января 2023 года.

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Напоминаем:

С 10 декабря в Украине начали действовать ограничения использования полиэтиленовых пакетов в магазинах и кафе.

На заседании 1 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, которым запрещается распространять пластиковые пакеты, кроме биоразлагаемых в магазинах и заведениях питания – у компаний есть 9 месяцев на адаптацию.

Вслед за пакетами с полок магазинов может исчезнуть одноразовая пластиковая посуда, соломинки, стаканчики и другие изделия.

Экономическая правда