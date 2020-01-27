Оржель пропонує заборонити безкоштовні пластикові пакети

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель звернувся до депутатів екологічного комітету Верховної Ради з проханням пришвидшити розгляд законопроекту № 2051-1 про обмеження обігу пластикових пакетів, та запропонував заборонити їх безоплатне поширення.

Про це повідомляє прес-служба Мінекоенерго.

"Обмеження обігу пластикових пакетів є першою стадією ієрархії поводження з відходами, адже запобігатиме їх утворенню, відтак, законопроект пропонує усунення не наслідків, а причини утворення проблеми", - наголосив Оржель.

Оржель зазначив, що міністерство неодноразово наголошувало на необхідністі якомога швидшого обмеження використання пластикових пакетів та запровадження в дію заборони з 2021 року.

Та водночас запропонував заборонити безоплатне поширення пластикових пакетів з моменту вступу в дію Закону.

"Наполегливість народних депутатів у вирішенні цього та інших екологічних питань допоможе захистити довкілля та побудувати чисте майбутнє для наших дітей", - підсумував Оржель.

Нагадуємо, з 12 листопада минулого року після прийняття парламентом за основу законопроекту про обмеження обігу пластикових пакетів на території України, цей проект перебуває на розгляді у парламентському комітеті.