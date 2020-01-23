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КГГА просит проверить законность отвода земель на заповедном острове

Четверг, 23 января 2020, 15:05
 
скриншот из видео Bihus.Info

Департамент земельных ресурсов КГГА просит Национальную полицию проверить законность отвода земель на Жуковом острове в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что такое обращение поручил подготовить мэр Киева после публикаций в СМИ о планах бизнесменов построить коттеджи в рекреационной зоне.

Напомним:

Ранее издание Bihus. Info сообщило, что кооператив, который контролирует экс-заместитель главы КГГА и гендиректор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин, планирует построить на Жуковом острове два гигантских дворца с собственными причалами и закрытую базу отдыха, при этом строительство частных жилых домов на острове запрещено.

Экономическая правда

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КГГА Киев строительство

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