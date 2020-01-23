КГГА просит проверить законность отвода земель на заповедном острове
Департамент земельных ресурсов КГГА просит Национальную полицию проверить законность отвода земель на Жуковом острове в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Отмечается, что такое обращение поручил подготовить мэр Киева после публикаций в СМИ о планах бизнесменов построить коттеджи в рекреационной зоне.
Напомним:
Ранее издание Bihus. Info сообщило, что кооператив, который контролирует экс-заместитель главы КГГА и гендиректор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин, планирует построить на Жуковом острове два гигантских дворца с собственными причалами и закрытую базу отдыха, при этом строительство частных жилых домов на острове запрещено.
Экономическая правда
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