КГГА советует компаниям перевести своих сотрудников на дистанционку

Дефолт трех президентов и пяти правительств: как зерновая госкорпорация оставила украинцам долг на миллиард долларов Одна из крупнейших госкомпаний страны в ближайшее время войдет в состояние дефолта и оставит украинцам долг на миллиард долларов, который нужно будет вернуть Китаю. Как это произошло?

На Бога надейся, а сам откладывай. Как работает первый в Украине церковный пенсионный фонд С 2008 года в Украине работает первый религиозный НПФ. Сколько откладывают участники на старость, куда инвестируются полученные средства и каково будущее фонда? (укр)