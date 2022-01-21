КГГА советует компаниям перевести своих сотрудников на дистанционку
Пятница, 21 января 2022, 15:10
Столичные власти рекомендуют работодателям перевести работников на дистанционный режим работы из-за стремительного увеличения заболеваемости коронавирусом в Украине.
Источник: заместитель председателя КГГА Анна Старостенко
Прямая речь Старостенко: "Город советует работодателям по возможности перевести работников на дистанционный режим работы.
Если это невозможно, необходимо проветривать помещения как можно чаще, следить за соблюдением маскового режима и социальной дистанции".
Напомним: За сутки 20 января в Украине диагностировали 20 156 случаев коронавирусной болезни.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua