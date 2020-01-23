КМДА просить перевірити законність відведення земель на заповідному острові
Департамент земельних ресурсів КМДА просить Національну поліцію перевірити законність відведення земель на Жуковому острові у Києві.
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Зазначається, що таке звернення доручив підготувати мер Києва після публікацій у ЗМІ про плани бізнесменів побудувати котеджі у рекреаційній зоні.
Нагадаємо:
Раніше Bihus.Info повідомило, що кооператив, який контролює ексзаступник голови КМДА та гендиректор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін, планує побудувати на Жуковому острові два велетенські палаци з власними причалами та закриту базу відпочинку, при цьому будівництво приватних житлових будинків на острові заборонене.
Економічна правда
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