Всі розділи
Укр / Рус

КМДА просить перевірити законність відведення земель на заповідному острові

Четвер, 23 січня 2020, 15:05

 
скріншот з відео Bihus.info

Департамент земельних ресурсів КМДА просить Національну поліцію перевірити законність відведення земель на Жуковому острові у Києві.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Зазначається, що таке звернення доручив підготувати мер Києва після публікацій у ЗМІ про плани бізнесменів побудувати котеджі у рекреаційній зоні.

Нагадаємо:

Раніше Bihus.Info повідомило, що кооператив, який контролює ексзаступник голови КМДА та гендиректор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін, планує побудувати на Жуковому острові два велетенські палаци з власними причалами та закриту базу відпочинку, при цьому будівництво приватних житлових будинків на острові заборонене.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

КМДА Київ будівництво

powered by lun.ua
Матеріали за темою
В КМДА не хочуть будувати паркінги, натомість збільшать вартість парковки і штрафи 21 січня 2020, 17:59
КМДА дозволила реконструкцію згорілого Центрального гастроному на Хрещатику 20 січня 2020, 12:33
У КМДА розповіли, скільки Київ заробив від туристичного збору у 2019 році 13 січня 2020, 17:12
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!