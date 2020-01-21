В Минэкономики назвали базовые направления господдержки АПК на 2020 год

Минэкономики определило базовые направления государственной поддержки аграрной отрасли на 2020 год - садоводство, животноводство, удешевление с/х техники и оборудования, фермерство, удешевление кредитов.

Об этом 20 января на встрече с профильными ассоциациями заявил заместитель главы министерства Тарас Высоцкий.

"Всего в Минэкономики поступило более 40 обращений о господдержке. В соответствии с предложениями мы определили несколько базовых направлений - садоводство, животноводство, удешевление с/х техники и оборудования, фермерство, удешевление кредитов.

Также будут созданы рабочие группы, которые будут координировать каждое из направлений и работать над порядками использования средств", - рассказал Высоцкий.

По направлению частичной компенсации стоимости с/х техники и оборудования предполагается выделить 1 млрд грн, животноводство - 1 млрд грн, удешевление кредитов - 1,2 млрд грн грн, садоводство и фермерство - по 400 млн грн.

Минэкономики планирует до 1 февраля разработать окончательное видение господдержки по поднаправлениях основных программ и представить его на слушаниях аграрного комитета ВРУ 11 февраля.

Всего в госбюджете на 2020 год заложено 4 млрд грн на финансовую поддержку сельхозпроизводителей и 240 млн грн на формирование уставного капитала Фонда частичного гарантирования кредитов.

Экономическая правда