В Минэкономики готовятся восстанавливать инфраструктуру после войны

Правительство работает над двумя стратегически важными шагами для экономической поддержки Украины во время войны.

Об этом написала вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко на своей странице в Facebook.

"Мы начали процесс фиксации и оценки всех экономических убытков, причиненных в результате нападения Российской Федерации. Министерство экономики объединило усилия с лучшими экономистами страны – Киевской школы экономики, Ukraine Economic Outlook и других экспертных групп. Мы должны понимать масштабы потерь нашей критической инфраструктуры, военных и гражданских объектов", – написала Свириденко.

Она добавила, что все факты нанесения повреждений на украинских объектах должны быть должным образом задокументированы, а ущерб оценен, в том числе и в денежном эквиваленте.

После завершения военных действий Минэкономики будет обращаться к международным партнерам за финансовой помощью для первоочередного восстановления поврежденной критической инфраструктуры.

Также у Украины есть основания для обращения в Международный уголовный суд в Гааге. "Мы будем требовать справедливого наказания для России за военные преступления", – заявила представитель правительства.

"Если оккупант думает, что он может просто так прийти убивать людей, разрушать все и не нести за это ответственность – он ужасно ошибается. Кроме страшной цены в виде обезвреженной техники и живой силы они заплатят и за взорванные мосты, и за поврежденные дороги, и за разбомбленные аэропорты. И, конечно, за разрушенные дома украинцев и другие гражданские объекты", – написала Свириденко.

По ее словам, Российская Федерация обязана выплатить компенсации и репарации за все совершенные ею разрушения и убийства. Агрессор должен нести не только моральную, юридическую, но и финансовую ответственность за свои действия.

Экономическая правда