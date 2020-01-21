У Мінекономіки назвали базові напрями держпідтримки АПК на 2020 рік

Мінекономіки визначило базові напрями державної підтримки аграрної галузі на 2020 рік - садівництво, тваринництво, здешевлення с/г техніки та обладнання, фермерство і дорадництво, здешевлення кредитів.

Про це 20 січня на зустрічі з профільними асоціаціями заявив заступник голови міністерства Тарас Висоцький.

"Загалом до Мінекономіки надійшло понад 40 звернень щодо держпідтримки. Відповідно до пропозицій ми визначили кілька базових напрямів - садівництво, тваринництво, здешевлення с/г техніки та обладнання, фермерство і дорадництво, здешевлення кредитів.

Також будуть створені робочі групи, які координуватимуть кожен з напрямів та працюватимуть над порядками використання коштів", - розповів Висоцький.

За напрямом часткової компенсації вартості с/г техніки і обладнання передбачається виділити 1 млрд грн, тваринництво - 1 млрд грн, здешевлення кредитів - 1,2 млрд грн, садівництво і фермерство – по 400 млн грн.

Мінекономіки планує до 1 лютого напрацювати остаточне бачення держпідтримки за піднапрямами основних програм та представити його на слуханнях аграрного комітету ВРУ 11 лютого.

Загалом у держбюджеті на 2020 рік закладено 4 млрд грн на фінансову підтримку сільгоспвиробників та 240 млн грн на формування уставного капіталу Фонду часткового гарантування кредитів.

Економічна правда