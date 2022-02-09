Украинский ВВП вырос на 3,2% в 2021 году – Минэкономики

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Рост реального валового внутреннего продукта Украины в 2021 году составил 3,2%.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко во время встречи с компаниями Европейской бизнес-ассоциации, информирует пресс-служба министерства.

Она также напомнила, что долларовый ВВП Украины в 2021 году достиг исторического максимума и составил около 200 млрд долларов.

Напоминаем:

Минэкономики в декабре прошлого года ухудшило консенсус-прогноз роста ВВП Украины в 2021 году с ожидаемых в апреле 4,1% до 3,4%.

По оперативным данным Госстата, рост реального ВВП Украины в четвертом квартале 2021 года в годовом исчислении ускорился до 5,9%.

Итоговая оценка роста ВВП за год Госстатом еще не обнародована.

По расчетам финансового аналитика ICU Михаила Демкива, рост ВВП по итогам 2021 года составил 3,23%.

Нацбанк предварительно оценивает рост реального ВВП по итогам 2021 года в 3%.

По итогам 2020 Госстат оценил падение украинской экономики в 4%.

Экономическая правда