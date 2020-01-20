Электромобили могут привести к блэкауту в Великобритании

Массовая электромобилизация может привести Великобританию к блэкауту, если местные электросети не будут подготовлены к быстрому расширению парка батарейных транспортных средств.

Об этом говорится в докладе Electric Vehicles Energy Task Force, пишет sky.com.

Согласно докладу, подготовка к электромобильному будущему британской электросети требует срочных инвестиций. В противном случае страну ожидают веерные отключения электроэнергии, предупреждает созданная британским кабинетом министров группа экспертов.

В качестве полумеры исследователи призывают заряжать электромобили в периоды минимального потребления электроэнергии, а также к созданию электросети, способной адаптироваться к быстрым изменениям нагрузки. В частности, необходимо уделять больше внимания вопросам хранения электроэнергии с целью поддержки энергосистем на пиках потребления.

Отмечается, что популярность электромобилей и гибридных авто растет, хотя они по-прежнему составляют небольшую долю от общего объема продаж новых авто в Великобритании. Однако при этом стремительно растет мощность зарядных устройств, обеспечивающих быструю зарядку электромобилей.