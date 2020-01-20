Все разделы
Укр / Рус

Электромобили могут привести к блэкауту в Великобритании

Понедельник, 20 января 2020, 20:50
 

Массовая электромобилизация может привести Великобританию к блэкауту, если местные электросети не будут подготовлены к быстрому расширению парка батарейных транспортных средств.

Об этом говорится в докладе Electric Vehicles Energy Task Force, пишет sky.com.

Согласно докладу, подготовка к электромобильному будущему британской электросети требует срочных инвестиций. В противном случае страну ожидают веерные отключения электроэнергии, предупреждает созданная британским кабинетом министров группа экспертов.

В качестве полумеры исследователи призывают заряжать электромобили в периоды минимального потребления электроэнергии, а также к созданию электросети, способной адаптироваться к быстрым изменениям нагрузки. В частности, необходимо уделять больше внимания вопросам хранения электроэнергии с целью поддержки энергосистем на пиках потребления.

Отмечается, что популярность электромобилей и гибридных авто растет, хотя они по-прежнему составляют небольшую долю от общего объема продаж новых авто в Великобритании. Однако при этом стремительно растет мощность зарядных устройств, обеспечивающих быструю зарядку электромобилей.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

электромобиль Великобритания электроэнергия

powered by lun.ua
Материалы по теме
Fiat будет производить электромобили нового поколения в Китае 19 января 2020, 14:40
Рынок легковых электромобилей за год вырос почти на треть — ассоциация 10 января 2020, 18:01
Компания Sony неожиданно представила свой электромобиль 7 января 2020, 17:44
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!