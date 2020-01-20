Електромобілі можуть призвести до блекауту у Великобританії

Масова електромобілізація може привести Великобританію до блекауту, якщо місцеві електромережі не будуть підготовлені до швидкого розширення парку батарейних транспортних засобів.

Про це йдеться в доповіді Electric Vehicles Energy Task Force, пише sky.com.

Згідно з доповіддю, підготовка до електромобільного майбутнього британської електромережі вимагає термінових інвестицій. В іншому випадку країну чекають віялові відключення електроенергії, попереджає створена британським кабінетом міністрів група експертів.

У якості напівзаходів дослідники закликають заряджати електромобілі в періоди мінімального споживання електроенергії, а також до створення електромережі, здатної адаптуватись до швидких змін навантаження. Зокрема, необхідно приділяти більше уваги питанням зберігання електроенергії з метою підтримки енергосистем на піках споживання.

Зазначається, що популярність електромобілів і гібридних авто зростає, хоча вони як і раніше становлять невелику частку від загального обсягу продажів нових авто у Великобританії. Однак при цьому стрімко зростає потужність зарядних пристроїв, що забезпечують швидку зарядку електромобілів.