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Електромобілі можуть призвести до блекауту у Великобританії

Понеділок, 20 січня 2020, 20:50
 

Масова електромобілізація може привести Великобританію до блекауту, якщо місцеві електромережі не будуть підготовлені до швидкого розширення парку батарейних транспортних засобів.

Про це йдеться в доповіді Electric Vehicles Energy Task Force, пише sky.com.

Згідно з доповіддю, підготовка до електромобільного майбутнього британської електромережі вимагає термінових інвестицій. В іншому випадку країну чекають віялові відключення електроенергії, попереджає створена британським кабінетом міністрів група експертів.

У якості напівзаходів дослідники закликають заряджати електромобілі в періоди мінімального споживання електроенергії, а також до створення електромережі, здатної адаптуватись до швидких змін навантаження. Зокрема, необхідно приділяти більше уваги питанням зберігання електроенергії з метою підтримки енергосистем на піках споживання.

Зазначається, що популярність електромобілів і гібридних авто зростає, хоча вони як і раніше становлять невелику частку від загального обсягу продажів нових авто у Великобританії. Однак при цьому стрімко зростає потужність зарядних пристроїв, що забезпечують швидку зарядку електромобілів.

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електромобіль Великобританія електроенергія

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