Китай стабилизировал юань после обвинений США

Китай принял меры для сдерживания ослабления юаня, позволив мировым финансовым рынкам несколько стабилизироваться после распродажи 5 августа.

Об этом пишет Bloomberg.

Народный банк Китая 6 августа установил более сильный ежедневный справочный курс, чем ожидали аналитики, и объявил о планах размещения юаневых облигаций в Гонконге.

Эти меры, объявленные после того, как США назвали Китай валютным манипулятором, помогли юаню вырасти на 0,2% после максимального с 2015 года падения накануне.

Центробанк также опроверг обвинения в манипулировании юанем.

Регулятор также сообщил, что продаст короткие облигации на 30 миллиардов юаней (4,2 миллиарда долларов) в Гонконге 14 августа. Такой шаг, как правило, абсорбирует ликвидность на офшорном рынке, делая "шорты" по юаню более дорогостоящими.

Напоминаем:

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп предложил ввести новые пошлины в размере 10% на импорт из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов с 1 сентября.

Китай ответил на угрозу Трампа, дав юаню упасть до минимального более чем за десятилетие уровня и поручив государственным компаниям приостановить импорт сельскохозяйственной продукции США.

Спад на мировых финансовых рынках усилился вслед за падением курса юаня.

5 августа японский индикатор Nikkei 225 потерял 1,7%, китайский Shanghai Composite - 1,6%, гонконгский Hang Seng - 2,85%.

Индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 падал на 1,85%, фьючерсы на основные американские фондовые индексы опускались на 1,2-1,7%.

Валюты практически всех азиатских стран резко дешевеют к доллару США. В частности, курс индийской рупии рухнул на 1,3%, южнокорейской воны - на 1,5%.

Валюты других развивающихся стран мира также снижаются: мексиканский песо снизился к доллару США на 1,25%, южноафриканского рэнда - на 0,9%.