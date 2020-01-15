США и Китай подписали первую фазу торговой сделки, прервав торговую войну

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Президент США Дональд Трамп 15 января подписал "первую фазу" торговой сделки с Китаем, завершив первый раздел затяжной и экономически пагубной борьбы со второй по величине экономикой мира.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times.

Пакт призван открыть китайские рынки для большего количества американских компаний, увеличить экспорт сельскохозяйственных и энергетических ресурсов и обеспечить лучшую защиту американских технологий и коммерческих тайн. Китай обязался приобрести дополнительные американские товары и услуги на сумму 200 млрд долларов до 2021 года и, как ожидается, снизит часть пошлин, которые он наложил на американские товары.

Но соглашение сохраняет главную часть пошлин, которые Трамп наложил на китайские товары на сумму 360 млрд долларов, а также сохраняет угрозу дополнительного наказания, если Пекин не будет придерживаться условий соглашения.

"Сегодня мы делаем важный шаг, который никогда раньше не делался с Китаем в направлении будущего справедливой и взаимной торговли с Китаем", - сказал Трамп на церемонии в Белом доме. "Вместе мы исправляем ущерб прошлого".

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Европейская правда