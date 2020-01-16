В Раде поддержали законопроекты о привлечении дополнительных 20 миллиардов на дороги

На заседании 15 января Бюджетный комитет Верховной Рады рекомендовал к рассмотрению в сессионном зале и за результатми рассмотрения принять за основу и в целом законопроекты № 2660 и № 2661, которые позволят Укравтодору привлечь дополнительные 20 миллиардов гривен на дороги Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Украавтодора в Facebook.

"Математика очень проста: с имеющимся финансированием Дорожного фонда нам нужны 6 лет для ремонта аварийных дорог. Это очень долго.

Для быстрого достижения результатов нам нужны дополнительные средства, которые мы сможем получить благодаря законодательным новациям. Мы надеемся на поддержку со стороны народных депутатов, ведь скорость восстановления украинских дорог - условие экономического благосостояния и комфорта граждан", - заявил глава Укравтодора Александр Кубраков.

Законопроекты, в частности, предусматривают, что в 2020 году по заимствованиям Укравтодора для финансирования дорожных инвестиционных проектов будут предоставлены государственные гарантии в объеме - 19,2 млрд грн.

Сейчас в Дорожном фонде на 2020 год заложено более 30 млрд грн на дороги общегосударственного значения.

Напомним:

Кабинет министров утвердил перечень дорог, которые будут строить и ремонтировать в 2020 году - общий объем финансирования таких работ должен составить 31,53 миллиардов гривен.\

Экономическая правда