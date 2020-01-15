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Кабмин утвердил перечень дорог, которые будут ремонтировать в 2020 году

Среда, 15 января 2020, 15:35

Кабинет министров утвердил перечень дорог, которые будут строить и ремонтировать в 2020 году - общий объем финансирования таких работ должен составить 31,53 миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

По словам главы министерства Владислава Криклия, прежде всего предусматриваются ремонтно-строительные работы на наиболее разрушенных участках дорог и реммонты объектов, работы на которых начали в прошлые годы.

В перечень дорожных работ, в частности, включили такие дороги:

  • М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка (через г. Винницу);
  • Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка;
  • Строительство южного обхода г. Днепра;
  • Н-26 Чугуев - Меловое (через г.. Старобельск);
  • Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье;
  • Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев;
  • Н-11 Днепр - Николаев (через г. Кривой Рог);
  • Н-03 Житомир - Черновцы.

"В 2020 году с Дорожного фонда будет направлено 31,5 млрд  грн на финансирование работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущегму среднему ремонту автомобильных дорог общего пользования государственного значения.

Правительством уже утвержден перечень таких объектов. Будет восстановлено 1345 км дорог государственного значения и 3711 пог. метров мостов", - отметил Криклий.

Экономическая правда

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Кабмин дороги Мининфраструктуры

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