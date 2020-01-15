Кабмин утвердил перечень дорог, которые будут ремонтировать в 2020 году

Кабинет министров утвердил перечень дорог, которые будут строить и ремонтировать в 2020 году - общий объем финансирования таких работ должен составить 31,53 миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

По словам главы министерства Владислава Криклия, прежде всего предусматриваются ремонтно-строительные работы на наиболее разрушенных участках дорог и реммонты объектов, работы на которых начали в прошлые годы.

В перечень дорожных работ, в частности, включили такие дороги:

М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка (через г. Винницу);

Н-31 Днепр - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка;

Строительство южного обхода г. Днепра;

Н-26 Чугуев - Меловое (через г.. Старобельск);

Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье;

Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев;

Н-11 Днепр - Николаев (через г. Кривой Рог);

Н-03 Житомир - Черновцы.

"В 2020 году с Дорожного фонда будет направлено 31,5 млрд грн на финансирование работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущегму среднему ремонту автомобильных дорог общего пользования государственного значения.

Правительством уже утвержден перечень таких объектов. Будет восстановлено 1345 км дорог государственного значения и 3711 пог. метров мостов", - отметил Криклий.

Экономическая правда