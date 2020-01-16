У Раді підтримали законопроєкти про залучення додаткових 20 мільярдів на дороги

На засіданні 15 січня Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував до розгляду у сесійній залі та за результатми розгляду прийняти за основу і в цілому законопроєкти № 2660 і № 2661, які дозволять Укравтодору залучити додаткові 20 мільярдів гривень на дороги України.

Про це повідомляє прес-служба Украавтодору у Facebook.