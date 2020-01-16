У Раді підтримали законопроєкти про залучення додаткових 20 мільярдів на дороги
На засіданні 15 січня Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував до розгляду у сесійній залі та за результатми розгляду прийняти за основу і в цілому законопроєкти № 2660 і № 2661, які дозволять Укравтодору залучити додаткові 20 мільярдів гривень на дороги України.
Про це повідомляє прес-служба Украавтодору у Facebook.
"Математика дуже проста: із наявним фінансуванням Дорожнього фонду нам потрібні 6 років для ремонту аварійних доріг. Це дуже довго.
Для швидкого досягнення результатів нам потрібні додаткові кошти, які ми зможемо отримати завдяки законодавчим новаціям. Ми сподіваємося на підтримку з боку народних депутатів, адже швидкість відновлення українських доріг - умова економічного добробуту та комфорту громадян", - заявив голова Укравтодору Олександр Кубраков.
Законопроєкти, зокрема, передбачають, що у 2020 році за запозиченнями Укравтодору для фінансування дорожніх інвестиційних проєктів буде надано державні гарантії в обсязі — 19,2 млрд грн.
Наразі в Дорожньому фонді на 2020 рік закладено більше 30 млрд грн на дороги загальнодержавного значення.
Нагадаємо:
Кабінет міністрів затвердив перелік доріг, які будуватимуть та ремонтуватимуть у 2020 році - загальний обсяг фінансування таких робіт має скласти 31,53 мільярдів гривень.
Економічна правда
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