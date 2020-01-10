"Укрспирт" реализует вдвое больше спирта в январе, и это не связано с потреблением алкоголя

В января 2020 года ГП "Укрспирт" официально реализует 440,6 тысяч декалитров спирта, за аналогичный период прошлого года было реализовано 255,1 тысяч декалитров.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"Эти цифры свидетельствует не о том, что мы стали производить или потреблять больше алкоголя в стране, а об эффективной борьбе с теневым оборотом спирта. Государство сосредоточило внимание на ликвидации всех возможных схем производства контрафактного спирта, которые ранее существовали на заводах предприятия.

Мы внимательно следим за себестоимостью спирта и правильной закупкой сырья. И если видим любые нарушения, то сразу меняем руководителей заводов. И это уже дает свои результаты ", - прокомментировал и.о. главы "Укрспирт" Сергей Блескун.

Сейчас предприятие готовят к передаче Государственному фонду имущества. Отмечается, что увеличение объема реализации спирта ГП "Укрспирт" пропорциональное увеличению акциза, т.е. - приведет к росту поступлений в бюджет Украины.

Сообщается также, что в январе будет работать 10 заводов ГП "Укрспирт", при этом в аналогичный период прошлого года работали 7.

Напомним, с 1 января 2020 начал действовать закон о демонополизации спиртовой отрасли. Согласно документу, с 1 июля 2020 отменяется государственная монополия на производство спирта, в частности, в качестве лекарственного средства, а также для медицинских и ветеринарных целей.

Документ позволяет компаниям любой формы собственности производить спирт при условии получения лицензии, а также провести полную либерализацию экспорта спирта из Украины.

Законом также предусмотрено временное ограничение на импорт спирта в Украине в 1 января 2024 и запрет на участие в приватизации предприятий Укрспирта представителей страны-агрессора.

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