Зеленский подписал закон об отмене госмонополии на производство спирта

Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым отменяется монопольное право "Укрспирта" на производство спирта.

Такие данные содержатся на сайте Верховной Рады.

Закон предусматривает отмену государственной монополии на производство спирта с 1 января 2020 года, возможность субъектам хозяйствования любой формы производить спирт при условии получения соответствующей лицензии, а также полную либерализацию экспорта спирта из Украины.

В то же время, для защиты отечественного товаропроизводителя закон предусматривает, что импорт спирта до 1 января 2022 года смогут осуществлять только уполномоченные Кабинетом министров госпредприятия.

Напомним:

Соответствующий закон Верховная Рада приняла 3 декабря.

Экономическая правда