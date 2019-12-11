Все разделы
Укр / Рус

Зеленский подписал закон об отмене госмонополии на производство спирта

Среда, 11 декабря 2019, 14:45

Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым отменяется монопольное право "Укрспирта" на производство спирта.

Такие данные содержатся на сайте Верховной Рады.

Закон предусматривает отмену государственной монополии на производство спирта с 1 января 2020 года, возможность субъектам хозяйствования любой формы производить спирт при условии получения соответствующей лицензии, а также полную либерализацию экспорта спирта из Украины.

В то же время, для защиты отечественного товаропроизводителя закон предусматривает, что импорт спирта до 1 января 2022 года смогут осуществлять только уполномоченные Кабинетом министров госпредприятия.

Напомним:

Соответствующий закон Верховная Рада приняла 3 декабря.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

спирт Зеленский

powered by lun.ua
Материалы по теме
Рада отменила государственную монополию на производство спирта 3 декабря 2019, 18:55
Рада сделала шаг к отмене государственной монополии на производство спирта 15 ноября 2019, 14:12
Бизнес назвал шаги для уменьшения количества нелегального алкоголя 24 октября 2019, 20:10
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!