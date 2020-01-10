"Укрспирт" реалізує вдвічі більше спирту у січні, і це не пов’язно зі споживанням алкоголю 

У січні 2020 року ДП "Укрспирт" офіційно реалізує 440,6 тисяч декалітрів спирту, за аналогічний період минулого року було реалізовано 255,1 тисяч декалітрів.

Про це повідомляє прес-служба підприємства.

"Ці цифри свідчить не про те, що ми стали виробляти чи споживати більше алкоголю в країні, а про ефективну боротьбу з тіньовим обігом спирту. Держава зосередила увагу на ліквідації усіх можливих схем виробництва контрафактного спирту, які раніше існували на заводах підприємства.

Ми уважно стежимо за собівартістю спирту та правильною закупкою сировини. І якщо бачимо будь-які порушення, то відразу міняємо керівників заводів. І це вже дає свої результати", — прокоментував в.о. голови "Укрспирт" Сергій Блескун.

Наразі підприємство готують до передачі Державному фонду майна. Відзначається, що збільшення об’єму реалізації спирту ДП "Укрспирт" пропорційне збільшенню акцизу, а тобто — призведе до зростання надходжень до бюджету України.

Повідомляється також, що у січні працюватиме 10 заводів ДП "Укрспирт", при цьому в аналогічний період минулого року працювали 7.

Нагадаємо, з 1 січня 2020 почав діяти закон про демонополізацію спиртової галузі. Згідно з документом, із 1 липня 2020 року скасовується державна монополія на виробництво спирту, зокрема, як лікарського засобу, а також для медичних і ветеринарних цілей.

Документ дозволяє компаніям будь-якої форми власності виробляти спирт за умови отримання ліцензії, а також провести повну лібералізацію експорту спирту з України.

Законом також передбачено тимчасове обмеження на імпорт спирту в Україну до 1 січня 2024 року і заборона на участь в приватизації підприємств Укрспирту представників країни-агресора.

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