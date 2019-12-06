В Госгеонедрах презентовали инвестиционный атлас недропользователей

Глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах презентовал инвестиционный аталас недропользователя и анонсировал проведение первых аукционов по продаже участков в рамках инициативы в марте 2020 года.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Кабмине, передает hromadske.

По словам Опимаха, атлас - это платформа, на которую будут загружаться объекты для инвестирования.

"Они будут разделены на шесть корзин по типу полезных ископаемых. Три корзины у нас на сегодня уже включают почти 60 объектов для инвестирования в сфере добычи углеводородов, металлических и неметаллических руд.

Место еще в трех корзинах вакантное: это подземные воды, горючие полезные ископаемые и драгоценные камни", - рассказал он.

Опимах добавил, что раскрытию потенциала последней корзины будет способствовать принятие в Украине закона о легализации добычи янтаря.

"С понедельника (9 декабря) все желающие смогут два месяца на то, чтобы инициировать участки из списка или номинировать любой участок на ближайший аукцион.

За два месяца состоится финализация подготовки лотов, служба подготовит аукционный пакет, определит окончательную цену и стоимость геологической информации, и откроет аукцион", - пояснил он.

Кроме этого, глава Госгеонедр рассказал о планах продвижения таких лотов среди потенциальных иностранных инвесторов.

"На следующей неделе запланирована рабочая поездка в Лондон, где будет встреча с более 70 инвесторами. Мы предложим им три объекта, конкурс по которым уже начат", - сказал он.

По его словам, общая площадь этих объектов - 3,5 тыс квадратных километров.