У Держгеонадрах презентували інвестиційний атлас надрокористувачів

Голова Державної служби геології та надр Роман Опімах презентував інвестиційний аталас надрокористувача та анонсував проведення перших аукціонів з продажу ділянок у рамках ініціативи у березні 2020 року.

Про це він заявив на прес-конференції у Кабміні, передає hromadske.

За словами Опімаха, атлас - це платформа, на яку будуть завантажуватися об'єкти для інвестування.

"Вони будуть розділені на шість кошиків за типом корисних копалин. Три кошики у нас на сьогодні вже включають майже 60 об`єктів для інвестування у сфері видобування вуглеводнів, металевих і неметалевих руд.

Місце ще в трьох кошиках вакантне: це підземні води, горючі корисні копалини і коштовні камені", - розповів він.