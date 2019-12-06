У Держгеонадрах презентували інвестиційний атлас надрокористувачів
Голова Державної служби геології та надр Роман Опімах презентував інвестиційний аталас надрокористувача та анонсував проведення перших аукціонів з продажу ділянок у рамках ініціативи у березні 2020 року.
Про це він заявив на прес-конференції у Кабміні, передає hromadske.
За словами Опімаха, атлас - це платформа, на яку будуть завантажуватися об'єкти для інвестування.
"Вони будуть розділені на шість кошиків за типом корисних копалин. Три кошики у нас на сьогодні вже включають майже 60 об`єктів для інвестування у сфері видобування вуглеводнів, металевих і неметалевих руд.
Місце ще в трьох кошиках вакантне: це підземні води, горючі корисні копалини і коштовні камені", - розповів він.
Опімах додав, що розкриттю потенціалу останнього кошика сприятиме ухвалення в Україні закону про легалізацію видобування бурштину.
"З понеділка (9 грудня) всі охочі матимуть два місяці на те, щоб ініціювати ділянки зі списку або номінувати будь-яку ділянку на найближчий аукціон.
За два місяці відбудеться фіналізація підготовки лотів, служба підготує аукціонний пакет, визначить остаточну ціну і вартість геологічної інформації, і відкриє аукціон", - пояснив він.
Крім цього, голова Держгеонадр розповів про плани просування таких лотів серед потенційних іноземних інвесторів.
"Наступного тижня заплановано робочу поїздку до Лондона, де буде зустріч з понад 70 інвесторами. Ми запропонуємо їм три об`єкти, конкурс за якими вже розпочато", - сказав він.
За його словами, загальна площа цих об'єктів - 3,5 тис квадратних кілометрів.
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