"Нафтогаз": Отказаться от гарантированной цены на газ можно до 30 декабря

"Нафтогаз" продлил срок принятия решения об отказе от гарантированной квартальной цены - с 24 до 30 декабря 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Потребители, которые хотят отказаться от гарантированной квартальной цены, могут обратиться к своим региональным сбытовым компаниям. Они предложат алгоритм выхода из программы, который будет удобен клиенту. Центры обслуживания клиентов будут работать до 28 декабря, а в личных кабинетах, несмотря на праздничные и выходные дни, опция отказа будет доступна до 30 декабря", - говорится в сообщении.

Напомним:

27 ноября Кабинет министров утвердил страховую цену на газ для населения на текущий отопительный сезон. Это означает, что с 1 января украинцы смогут выбирать, сколько платить за газ для дома.

В Украине сейчас есть две разные цены на газ: зафиксирована правительством для населения - 5878 грн за тыс кубометров, и рыночная, которая действует для промышленности - 7755 грн за тыс кубометров. Последняя не является фиксированной и изменяется в зависимости от ситуации на газовом рынке в мире.

Согласно договоренностям с МВФ, все, и жители частного сектора, и промышленные гиганты, с нового года должны были платить за газ одинаково - по рыночной цене. Однако правительство предложило инструмент так называемой "страховой цены", чтобы защитить население от колебания цен - речь идет о фиксации цены на определенном уровне.

То есть, человек может "забронировать" себе цену, например, на уровне 6961 грн за тыс кубометров, и не зависеть от того, как будут меняться цены на рынке.

В таком случае цена будет на 7% ниже, чем в первом квартале прошлого года, но выше текущей почти на 1 тыс грн в зависимости от региона.

Страховая цена "Нафтогаза" по указанному предложению составляет 6961 грн за тыс куб м с НДС. Она была определена на основании котировок на крупнейшей европейской газовой биржи и на 7% меньше, чем в первом квартале 2019 года.

Конечная стоимость газа будет зависеть от тарифов на транспортировку, которые устанавливает НКРЄКУ. Она планирует пересмотреть принцип их расчета с 1 января 2020 года. Согласно ноябрьскими тарифам, стоимость газа может составлять 8 тыс грн за тыс куб м.

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Экономическая правда