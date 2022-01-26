Австралия может увеличить экспорт газа в Европу на случай уменьшения поставок Россией

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Австралия рассматривает возможность дополнительных поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в случае возникновения дефицита из-за возможного вторжения РФ в Украину.

Об этом заявил министр природных и водных ресурсов Австралии Кит Питт, пишет The Guardian.

"Увеличение экспорта газа рассматривается после того, как США и Великобритания выразили опасения относительно зависимости от российского газа в контексте вероятного вторжения России в Украину.

США заявили, что работают с союзниками и партнерами по подготовке финансовых санкций "с серьезными последствиями", если президент России решит вторгнуться в Украину", - напоминает издание.

Министр ресурсов Австралии Кит Питт заявил, что страна является "ведущим и надежным мировым экспортером СПГ" и "готова помочь с любым запросом по дальнейшим поставкам".

Ранее Великобритания также выразила обеспокоенность зависимостью Германии от российского газа.

Британский премьер-министр Борис Джонсон сказал, что одной из больших проблем, с которыми сталкиваются при разработке мощного пакета санкций против России, является "трудная зависимость, в частности наших европейских друзей от российского газа".

"Мы должны относиться с уважением, но простым фактом является то, что около 3% поставок газа в Британию поступает из России, тогда как около 36% потребностей Германии в энергоносителях поступает за счет российского газа", - заметил Джонсон.

Правительство Австралии также призвало к деэскалации напряженности и "оставило открытой дверь" для введения санкций против российских чиновников в случае вторжения в Украину, добавляет The Guardian.

Министр иностранных дел Марис Пейн описала санкции как "потенциальный инструмент", который Австралия и страны-единомышленники могут использовать, чтобы "выразить нашу очень серьезную обеспокоенность по поводу такого агрессивного поведения".

Напомним:

Как сообщалось, Соединенные Штаты ведут переговоры с крупными странами-энергопроизводителями и компаниями по всему миру о перенаправлении поставок газа в Европу в случае необходимости, если Россия нападет на Украину.

Экономическая правда