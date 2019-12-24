Всі розділи
Укр / Рус

"Нафтогаз": Відмовитися від гарантованої ціни на газ можна до 30 грудня

Вівторок, 24 грудня 2019, 12:16
 

"Нафтогаз" продовжив термін прийняття рішення щодо відмови від гарантованої квартальної ціни - з 24 до 30 грудня 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Споживачі, які хочуть відмовитися від гарантованої квартальної ціни, можуть звернутися до своїх регіональних збутових компаній. Вони запропонують алгоритм виходу з програми, який буде зручний клієнту. Центри обслуговування клієнтів працюватимуть до 28 грудня, а в особистих кабінетах, незважаючи на святкові та вихідні дні, опція відмови буде доступна до 30 грудня", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

27 листопада Кабінет міністрів затвердив страхову ціну на газ для населення на поточний опалювальний сезон. Це означає, що з 1 січня українці зможуть обирати, скільки платити за газ для дому.  

В Україні зараз є дві різні ціни на газ: зафіксована урядом для населення — 5878 грн за тис кубометрів, та ринкова, яка діє для промисловості — 7755 грн за тис кубометрів. Остання не є фіксованою і змінюється в залежності від ситуації на газовому ринку у світі. 

Відповідно до домовленостей з МВФ, усі, і жителі приватного сектору, і промислові гіганти, з нового року повинні були платити за газ однаково — за ринковою ціною. Проте уряд запропонував інструмент так званої "страхової ціни", щоб захистити населення від коливання цін — йдеться про фіксацію ціни на певному рівні. 

Тобто, людина може "забронювати" собі ціну, наприклад, на рівні 6 961 грн за тис кубометрів, і не залежати від того, як змінюватимуться ціни на ринку. 

У такому випадку ціна буде на 7% нижчою, ніж у першому кварталі минулого року, але вищою за поточну майже на 1 тис грн залежно від регіону. 

Страхова ціна "Нафтогазу" за вказаною пропозицією становить 6 961 грн за тис куб м з ПДВ. Вона була визначена на підставі котирувань на найбільшій європейській газовій біржі і на 7% менша, ніж у першому кварталі 2019 року.

Кінцева вартість газу залежатиме від тарифів на транспортування, які встановлює НКРЕКП. Вона планує переглянути принцип їх розрахунку з 1 січня 2020 року. Згідно з листопадовими тарифами, вартість газу може становити 8 тис грн за тис куб м.

Читайте також: Ціна на газ зміниться: що за новий інструмент придумав уряд і як він дозволить економити

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

газ ціна Нафтогаз

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Медведєв назвав новий тариф на транзит газу "дуже гуманним" 23 грудня 2019, 20:30
У РФ спростували підписання українськими компаніями контрактів на прямі поставки газу 23 грудня 2019, 15:40
Вартість транзиту газу через Україну буде для "Газпрому" незмінною 5 років 23 грудня 2019, 14:51
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!