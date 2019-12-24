"Нафтогаз": Відмовитися від гарантованої ціни на газ можна до 30 грудня

"Нафтогаз" продовжив термін прийняття рішення щодо відмови від гарантованої квартальної ціни - з 24 до 30 грудня 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Споживачі, які хочуть відмовитися від гарантованої квартальної ціни, можуть звернутися до своїх регіональних збутових компаній. Вони запропонують алгоритм виходу з програми, який буде зручний клієнту. Центри обслуговування клієнтів працюватимуть до 28 грудня, а в особистих кабінетах, незважаючи на святкові та вихідні дні, опція відмови буде доступна до 30 грудня", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

27 листопада Кабінет міністрів затвердив страхову ціну на газ для населення на поточний опалювальний сезон. Це означає, що з 1 січня українці зможуть обирати, скільки платити за газ для дому.

В Україні зараз є дві різні ціни на газ: зафіксована урядом для населення — 5878 грн за тис кубометрів, та ринкова, яка діє для промисловості — 7755 грн за тис кубометрів. Остання не є фіксованою і змінюється в залежності від ситуації на газовому ринку у світі.

Відповідно до домовленостей з МВФ, усі, і жителі приватного сектору, і промислові гіганти, з нового року повинні були платити за газ однаково — за ринковою ціною. Проте уряд запропонував інструмент так званої "страхової ціни", щоб захистити населення від коливання цін — йдеться про фіксацію ціни на певному рівні.

Тобто, людина може "забронювати" собі ціну, наприклад, на рівні 6 961 грн за тис кубометрів, і не залежати від того, як змінюватимуться ціни на ринку.

У такому випадку ціна буде на 7% нижчою, ніж у першому кварталі минулого року, але вищою за поточну майже на 1 тис грн залежно від регіону.

Страхова ціна "Нафтогазу" за вказаною пропозицією становить 6 961 грн за тис куб м з ПДВ. Вона була визначена на підставі котирувань на найбільшій європейській газовій біржі і на 7% менша, ніж у першому кварталі 2019 року.

Кінцева вартість газу залежатиме від тарифів на транспортування, які встановлює НКРЕКП. Вона планує переглянути принцип їх розрахунку з 1 січня 2020 року. Згідно з листопадовими тарифами, вартість газу може становити 8 тис грн за тис куб м.

Читайте також: Ціна на газ зміниться: що за новий інструмент придумав уряд і як він дозволить економити

Економічна правда