Лещенко стал членом набсовета "Укрзализныци"

Глава "Райффайзен банка" Александр Писарук: Что не сходится в "деле Бахматюка" ЭП поговорила с одним из главных обвиняемых в скандальном "деле банкиров Бахматюка". Почему Писарук считает безосновательными доводы следователей и какова его версия. (укр)

Игорь Никонов, "КАН девелопмент": 90% строительного рынка работают по принципу "пылесосим со всех" В чем главная проблема киевских пробок и паркингов, какова реальная себестоимость строительства, почему укрепление гривни надо расследовать, как влияет на рынок "Укрбуд", и почему Никонов не понимает "дачников".