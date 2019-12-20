Лещенко стал членом набсовета "Укрзализныци"
Кабинет министров назначил бывшего народного депутата Сергея Лещенко членом наблюдательного совета акционерного общества "Украинская железная дорога".
Источник: распоряжение Кабмина № 1309-р от 18 декабря
Дословно: "Выбрать членами наблюдательного совета акционерного общества "Украинская железная дорога" Журавлева Олега Сергеевича и Лещенко Сергея Анатольевича как представителей государства".
Детали: Согласно распоряжению, досрочно прекращаются полномочия членов наблюдательного совета "Укрзализныци" Даниэля Билака Е. и Константина Марьевича.
Правительство также уполномочило госсекретаря Мининфраструктуры Андрея Галущака на подписание гражданско-правовых договоров с указанными членами наблюдательного совета АО "Укрзализныця".
Лещенко - избирался депутатом Верховной Рады восьмого созыва от партии "Блок Петра Порошенко", журналист.
Журавлев - советник министра инфраструктуры Владислава Криклия, юрист, председатель наблюдательного совета в страховой компании "Крона".
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