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Лещенко стал членом набсовета "Укрзализныци"

Пятница, 20 декабря 2019, 12:55
 

Кабинет министров назначил бывшего народного депутата Сергея Лещенко членом наблюдательного совета акционерного общества "Украинская железная дорога".

Источник: распоряжение Кабмина № 1309-р от 18 декабря

Дословно: "Выбрать членами наблюдательного совета акционерного общества "Украинская железная дорога" Журавлева Олега Сергеевича и Лещенко Сергея Анатольевича как представителей государства".

Детали: Согласно распоряжению, досрочно прекращаются полномочия членов наблюдательного совета "Укрзализныци" Даниэля Билака Е. и Константина Марьевича.

Правительство также уполномочило госсекретаря Мининфраструктуры Андрея Галущака на подписание гражданско-правовых договоров с указанными членами наблюдательного совета АО "Укрзализныця".

Лещенко - избирался депутатом Верховной Рады восьмого созыва от партии "Блок Петра Порошенко", журналист.

Журавлев - советник министра инфраструктуры Владислава Криклия, юрист, председатель наблюдательного совета в страховой компании "Крона".

Украинская правда

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Укрзализныця

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