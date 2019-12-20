Лещенко став членом наглядової ради "Укрзалізниці"
Кабінет міністрів призначив колишнього народного депутата Сергія Лещенка членом наглядової ради акціонерного товариства "Українська залізниця".
Джерело: розпорядження Кабміну № 1309-р від 18 грудня
Дослівно: "Обрати членами наглядової ради акціонерного товариства "Українська залізниця" Журавльова Олега Сергійовича та Лещенка Сергія Анатолійовича як представників держави".
Деталі: Згідно з розпорядженням, достроково припиняються повноваження членів наглядової ради "Укрзалізниці" Даніеля Білака Е. та Костянтина Мар’євича.
Уряд також уповноважив держсекретаря Мінінфраструктури Андрія Галущака на підписання цивільно-правових договорів із зазначеними членами наглядової ради АТ "Укрзалізниця".
Лещенко - обирався депутатом Верховної Ради восьмого скликання від партії "Блок Петра Порошенко", журналіст.
Журавльов - радник міністра інфраструктури Владислава Криклій, юрист, голова наглядової ради в страховій компанії "Крона".
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