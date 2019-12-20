Всі розділи
Укр / Рус

Лещенко став членом наглядової ради "Укрзалізниці"

П'ятниця, 20 грудня 2019, 12:55
 

Кабінет міністрів призначив колишнього народного депутата Сергія Лещенка членом наглядової ради акціонерного товариства "Українська залізниця".

Джерело: розпорядження Кабміну № 1309-р від 18 грудня  

Дослівно: "Обрати членами наглядової ради акціонерного товариства "Українська залізниця" Журавльова Олега Сергійовича та Лещенка Сергія Анатолійовича як представників держави".

Деталі: Згідно з розпорядженням, достроково припиняються повноваження членів наглядової ради "Укрзалізниці" Даніеля Білака Е. та Костянтина Мар’євича.

Уряд також уповноважив держсекретаря Мінінфраструктури Андрія Галущака на підписання цивільно-правових договорів із зазначеними членами наглядової ради АТ "Укрзалізниця".

Лещенко - обирався депутатом Верховної Ради восьмого скликання від партії "Блок Петра Порошенко", журналіст.

Журавльов - радник міністра інфраструктури Владислава Криклій, юрист, голова наглядової ради в страховій компанії "Крона".

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Укрзалізниця

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Змови на торгах Укрзалізниці: АМКУ оштрафував 4 компанії на 60 мільйонів 19 грудня 2019, 17:07
УЗ витратила майже 400 мільйонів на оновлення 7 приміських поїздів 19 грудня 2019, 13:38
УЗ на зимові свята призначила додатковий поїзд Інтерсіті+ 18 грудня 2019, 15:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!