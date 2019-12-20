Лещенко став членом наглядової ради "Укрзалізниці"

Голова Райффайзен банку Олександр Писарук: що не сходиться в "справі Бахматюка" ЕП поговорила з одним з головних обвинувачених у скандальній "справі банкірів Бахматюка". Чому Писарук вважає безпідставними аргументи слідства і якою його версія.

Ігор Ніконов, "КАН девелопмент": 90% будівельного ринку працюють за принципом "пилососимо з усіх" У чому головна проблема київських заторів і паркінгів, яка реальна собівартість будівництва, чому зміцнення гривні треба розслідувати, як впливає на ринок "Укрбуд", і чому Ніконов не розуміє "дачників". (рос)