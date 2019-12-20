Газовые переговоры продолжатся в Минске

Трехсторонние газовые переговоры Еврокомиссия-Украина-РФ продолжатся в Минске в пятницу.

Информацию подтвердило Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины на своей странице в Facebook.

В министерстве уточнили, что Европейская комиссия будет участвовать в переговорах в режиме онлайн.

"Мы придерживаемся нашей позиции и независимо от места переговоров, независимо от ситуации будем отстаивать интересы украинцев. Нам необходимо получить справедливую оплату за транспортировку газа Украине и обеспечить энергетическую безопасность в регионе. От этого выиграет каждый конечный потребитель, ведь продление договора на транспортировку газа будет способствовать стабильности на рынке, а соответственно - уменьшению цены на газ", - сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Напомним, 19 декабря в Берлине состоялся очередной раунд трехсторонних газовых переговоров, где были достигнуты принципиальные договоренности относительно деталей нового договора на транспортировку газа.

Как известно, контракт на транзит российского газа через ГТС Украины, подписанный 10 лет назад, завершается в конце 2019 года, однако договоренностей по новому соглашению еще не достигнуто.

Москва предлагает отказаться от взаимных претензий или продлить имеющийся договор еще на 10 лет, "Газпром" даже заявлял о готовности снизить тарифы на поставку газа.

Напоминаем:

19 декабря Украина и Россия достигли принципиального согласия о новом контракте по транзиту российского газа через территорию Украины.

Министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина, РФ и Еврокомиссия разработали протокол, который приближает подписания транзитного контракта.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что несмотря на строительство новых газопроводов, Россия намерена сохранить транзит газа через Украину.

Президент Владимир Зеленский за кулисами Нормандской встречи в Париже сказал журналистам, что Украина подпишет договор с Россией о поставках газа "по лучшим условиям, чем до этого" – на период "где-то посередине" между одним и десятью годами.

Европейская правда