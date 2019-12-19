Все разделы
Укр / Рус

Украина и Словакия приблизились к разблокированию аэропорта "Ужгород"

Четверг, 19 декабря 2019, 12:41

Содержание соглашения об определении условий использования воздушного пространства Словакии в международном аэропорту "Ужгород" согласовано.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий 18 декабря по итогам двусторонних переговоров, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

17 и 18 декабря 2019 года между Украиной и Словакией состоялись двусторонние переговоры с согласованием текста проекта межправительственного соглашения об условиях использования определенной части воздушного пространства Словакии определенными украинскими перевозчиками в аэропорту "Ужгород".

Стороны постатейно обсудили положения соглашения и договорились о редакции проекта соглашения, говорят в Мининфраструктуры.

Для подписания должностными лицами, назначенными соответствующими правительствами, соглашение подлежит внутригосударственным процедурам согласования в соответствии с процедурами официального функционирования международных соглашений, которые существуют в каждой из стран.

Криклий заявил, что украинская сторона максимально быстро обеспечит прохождение внутригосударственных процедур согласования и надеется на такие же действия словацкой стороны.

Как известно, взлетная полоса ужгородского аэропорта заканчивается на границе со Словакией: самолеты взлетают и заходят на посадку через воздушное пространство Словакии.

Читайте также: "Братислава открывает окно возможностей: что означает визит президента Чапутовой в Киев".

Европейская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

авиа Украина Словакия

powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский: Украина и Азербайджан активизируют сотрудничество в сфере международных перевозок 17 декабря 2019, 14:24
Итальянский лоукост приостановит полеты по трем маршрутам в Украину 14 декабря 2019, 12:15
Аэропорты Украины за 2019 год приняли более 22 миллионов пассажиров 13 декабря 2019, 20:44
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!