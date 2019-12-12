Комитет транспорта рекомендует отменить НДС на внутренние авиаперевозки

Парламентский комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры рекомендует Верховной Раде принять за основу и в целом проект закона №2425, который отменяет НДС на внутренние авиаперевозки с целью развития авиаотрасли.

Как пишет ЦТС, такое решение было принято на заседании комитета 11 декабря.

Также в профильном комитете обратили внимание на то, что сейчас НДС взимается только за внутренние перелеты.

"Отмена НДС на внутренние перелеты в первую очередь будет стимулировать авиаперевозки. Все мы путешествуем по стране, видим, как развивается отрасль, региональные аэропорты, но если мы хотим, чтобы появлялось больше качественных внутренних перевозчиков по адекватной цене, то этот законопроект именно об этом", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Напомним:

В октябре заявлялось, что Министерство инфраструктуры будет предлагать Верховной Раде отменить налог на добавленную стоимость с внутриукраинских авиарейсов.