Мининфраструктуры предлагает отменить НДС с внутренних авиаперевозок
Министерство инфраструктуры будет предлагать Верховной Раде отменить налог на добавленную стоимость с внутриукраинских авиарейсов.
Об этом в интервью "1+1" заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"Для того, чтобы развивать внутреннюю авиамобильность, будем предлагать Верховной Раде отменить НДС на внутренние перевозки. Потому что как-то это странно выглядит, когда на международные авиарейсы НДС нет, а на внутренние есть", - подчеркнул он.
По его словам, сейчас внутреннее авиасообщение в Украине неразвито, а авиакомпании, осуществляющие перелеты между городами Украины, несут убытки.
Отмена НДС на внутренние авиарейсы могла бы стимулировать развитие авиатранспорта как альтернативы железной дороги и автодорожному транспорту.
Экономическая правда
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