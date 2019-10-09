Мининфраструктуры предлагает отменить НДС с внутренних авиаперевозок

Министерство инфраструктуры будет предлагать Верховной Раде отменить налог на добавленную стоимость с внутриукраинских авиарейсов.

Об этом в интервью "1+1" заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Для того, чтобы развивать внутреннюю авиамобильность, будем предлагать Верховной Раде отменить НДС на внутренние перевозки. Потому что как-то это странно выглядит, когда на международные авиарейсы НДС нет, а на внутренние есть", - подчеркнул он.

По его словам, сейчас внутреннее авиасообщение в Украине неразвито, а авиакомпании, осуществляющие перелеты между городами Украины, несут убытки.

Отмена НДС на внутренние авиарейсы могла бы стимулировать развитие авиатранспорта как альтернативы железной дороги и автодорожному транспорту.

Экономическая правда