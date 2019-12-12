Комітет транспорту рекомендує скасувати ПДВ на внутрішні авіаперевезення

Парламентський комітет з питань транспорту та інфраструктури рекомендує Верховній Раді прийняти за основу та в цілому проєкт закону №2425, який скасовує ПДВ на внутрішні авіаперевезення з метою розвитку авіагалузі.

Як пише ЦТС, таке рішення було прийнято на засіданні комітету 11 грудня.

Також в профільному комітеті звернули увагу на те, що зараз ПДВ стягується тільки за внутрішні перельоти.

"Скасування ПДВ на внутрішні перельоти в першу чергу буде стимулювати авіаперевезення. Всі ми подорожуємо по країні, бачимо, як розвивається галузь, регіональні аеропорти, але якщо ми хочемо, щоб з'являлося більше якісних внутрішніх перевізників за адекватною ціною, то цей законопроєкт саме про це" , - зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Нагадуємо:

В Міністерстві інфраструктури в жовтні заявляли, що пропонуватимуть Верховній Раді скасувати податок на додану вартість з внутрішньоукраїнських авіарейсів.