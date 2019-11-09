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В Китае начали разрабатывать 6G сети

Суббота, 9 ноября 2019, 11:55

В Китае официально начали работу над разработкой мобильной сети 6G.

Источник: CNBC

Детали: Министерство науки и технологий Китая заявило, что создаст две рабочие группы для разработки 6G. Одну — из чиновников профильных департаментов, вторую — из представителей 37 университетов, институтов, компаний. 

Прямая речь: Заместитель министра науки и технологий Ванг Си сказал: "В этот критический период национального развития мы должны придавать большое значение развитию 6G, эффективно продвигать его и открывать путь к инновациям".

Напомним:

1 ноября в Китае запустили крупнейшую в мире мобильную сеть 5G.

Технология 5G позволяет использовать интернет, скорость которого превышает 4G в 20 раз, а в некоторых случаях скорость может быть больше даже в 100 раз. 

5G сети могут значительно ускорит развитие других технологий, таких как "умный город", беспилотные автомобили и тому подобное.

Украинская правда

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