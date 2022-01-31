Китай выбрал города и организации для испытаний блокчейна

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Китай выбрал 15 городов и 164 организации, включая компании, университеты, больницы и промышленные группы, для проведения испытаний по применению блокчейн-технологии.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Администрации киберпространства.

Программа направлена ​​на то, чтобы "позволить технологии блокчейна играть свою роль в упрощении обмена данными, оптимизации бизнес-процедур, снижении затрат, улучшении синергии и создании надежных систем", - говорится в заявлении Администрации киберпространства.

Среди избранных городов – столица Пекин, Гуанчжоу на юге страны и Гуйян на юго-западе.

Отмечается, что они проведут испытание "всеобъемлющим" образом, в то время как другие сосредоточатся на конкретных отраслях, таких как производство, энергетика, юридические вопросы, авторское право, трансграничное финансирование, образование и здравоохранение.

По словам китайского регулятора, инфраструктура, связанная с блокчейном, будет развернута для обмена данными в крупных масштабах в производственных целях.

При этом организациям, участвующим в программе, рекомендуется использовать функционально-совместимое, а также устойчивое оборудование и программное обеспечение.

С помощью блокчейна в Китае планируют создать 200 умных городов, где технологии и данные, которые собираются, по планам властей, смогут улучшить жизнь горожан.

Экономическая правда