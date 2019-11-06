Кабмин назначил нового руководителя Госгеонедр

Кабинет министров на заседании 6 ноября назначил Романа Опимаха главой Государственной службы геологии и недр.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

До назначения на должность Опимах был исполнительным директором Ассоциации газодобывающих компаний Украины.

До прихода в Ассоциацию был советником министра энергетики и угольной промышленности по вопросам нефтегазового сектора, а также руководителем соответствующего направления в Координационном центре по связям с Кабмином.

Напомним:

Кабинет министров на заседании 25 сентября уволил главу Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Сергея Кузьмина и руководителя Государственной службы геологии и недр Олега Кирилюка.

Временно исполнял обязанности главы Госгеонедр Вадим Гончаренко.

Экономическая правда