Все разделы
Укр / Рус

Кабмин назначил нового руководителя Госгеонедр

Среда, 6 ноября 2019, 15:47

Кабинет министров на заседании 6 ноября назначил Романа Опимаха главой Государственной службы геологии и недр.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

До назначения на должность Опимах был исполнительным директором Ассоциации газодобывающих компаний Украины.

До прихода в Ассоциацию был советником министра энергетики и угольной промышленности по вопросам нефтегазового сектора, а также руководителем соответствующего направления в Координационном центре по связям с Кабмином.

Напомним:

Кабинет министров на заседании 25 сентября уволил главу Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Сергея Кузьмина и руководителя Государственной службы геологии и недр Олега Кирилюка.

Временно исполнял обязанности главы Госгеонедр Вадим Гончаренко.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Госгеонадр Кабмин

powered by lun.ua
Материалы по теме
Госгеокадастр открыл данные о недрах 24 октября 2019, 17:28
Кому достанутся функции Госгеокадастра 18 октября 2019, 13:35
Кабмин назначил временных руководителей Госгеонедр и Строительной инспекции 26 сентября 2019, 20:21
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!