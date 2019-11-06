Кабмин назначил нового руководителя Госгеонедр
Кабинет министров на заседании 6 ноября назначил Романа Опимаха главой Государственной службы геологии и недр.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
До назначения на должность Опимах был исполнительным директором Ассоциации газодобывающих компаний Украины.
До прихода в Ассоциацию был советником министра энергетики и угольной промышленности по вопросам нефтегазового сектора, а также руководителем соответствующего направления в Координационном центре по связям с Кабмином.
Напомним:
Кабинет министров на заседании 25 сентября уволил главу Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Сергея Кузьмина и руководителя Государственной службы геологии и недр Олега Кирилюка.
Временно исполнял обязанности главы Госгеонедр Вадим Гончаренко.
Экономическая правда
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